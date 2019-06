Roma | albero crolla su auto

Roma - il nuovo asfalto inghiotte l’albero. Virginia Raggi controlla il cantiere : “Tornerò anche nei prossimi giorni” : “Ho ricevuto la segnalazione di un cittadino riguardo a dei lavori fatti male su un marciapiede nel quartiere Aurelio. Di nuovo. Sono andata di persona e ho controllato l’operato della ditta di manutenzione”. Così Virginia Raggi dà conto di un sopralluogo effettuato in mattinata: “Dopo il precedente ‘pasticcio’ dell’aiuola asfaltata a via Nostra Signora di Lourdes volevo essere certa che i lavori fossero eseguiti a ...