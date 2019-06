Meteo | ondata di afa estrema | ecco le zone più a rischio da lunedì 24 giugno

Previsioni Meteo : in arrivo ondata eccezionale di caldo africano : Questo finesettimana, come avevano previsto gli esperti, il tempo è e sarà un po’ ballerino, con forti temporali e violente grandinate al nord. Ma dalle ultime Previsioni Meteo ecco che dalla prossima settimana assisteremo all’arrivo di un’ondata eccezionale di caldo africano. Il sito IlMeteo.it avverte che già da lunedì 24 giungo si scatenerà “l’inferno africano con temperature oltre 40 gradi”, ma andiamo a scoprire i dettagli e quanto durerà ...

Le Previsioni Meteo del Solstizio d’Estate : inizia un’ondata di caldo pesantissima [MAPPE] : Le Previsioni Meteo del Solstizio d’Estate sono terribili per gran parte d’Italia e soprattutto per l’Europa centro/occidentale: nelle prossime ore inizierà un’ondata di caldo che durerà una decina di giorni, almeno fino a fine Giugno, rivelandosi come una delle più forti, grandi, intense e durature di sempre nel nostro Paese, soprattutto al Centro/Nord dove la prossima settimana potrebbero venire sconvolti tutti i record ...

Previsioni Meteo - nel giorno del Solstizio d’Estate inizierà la più grande ondata di caldo di sempre : Previsioni Meteo – Ultime ore di tregua concesse dal caldo all’Italia tra oggi e domani. Già dalla serata di domani, Giovedì 20 Giugno, le temperature inizieranno ad aumentare per quella che potrebbe diventare l’ondata di caldo più intensa di sempre nella storia climatica del nostro Paese. Gli ultimi aggiornamenti delle mappe sono terribili, e confermano quanto abbiamo già scritto nei precedenti aggiornamenti di ...

Previsioni Meteo - fine Giugno da incubo : in arrivo un’ondata di caldo di proporzioni storiche sull’Italia : Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sono davvero impressionanti: la breve e parziale tregua concessa dal caldo in queste ore durerà pochissimo: da Venerdì 21 Giugno, nel giorno del Solstizio d’Estate, inizierà un’altra grande ondata di calore africana che si prolungherà con ogni probabilità fino alla fine del mese e forse addirittura fino ai primi giorni di Luglio. Sarà l’Anticiclone Sub-Tropicale, ancora una volta, a far ...

