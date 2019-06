L' assurda morte di Eleonora Bottaro | e il metodo Hamer 

agi

(Di venerdì 21 giugno 2019) “Condannati i genitori: non fecero curare”.era una ragazza di Padova, morta il 29 agosto 2016 in una clinica svizzera. Aveva da poco compiuto 18 anni. Ammalatasi a 17 anni, aveva rifiutato la chemioterapia al fine di curare una a leucemia linfoblastica acuta, seguendo invece le convinzioni dei genitori, sostenitori del “Hamer”. I quali, ieri sono stati condannati in appello a 2 anni “per averla manipolata”. E la madre, dopo la sentenza, ha dichiarato: “Rispondo solo alla giustizia divina, non sono pentita di nulla, rifarei tutto”. La notizia è secca, ma il Corriere della Sera nella sua edizione cartacea ha scelto di metterla al centro della prima pagina incorniciando anche il bel volto sorridente di. Perché è una storia tragica ma anche emblematica in un Paese dove ancora pochi giorni fa una ragazza che s'è ferita ad un ginocchio è morta di ...

