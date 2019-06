5 cose da non buttare assolutamente nel WC

dilei

(Di venerdì 21 giugno 2019) Il wc non è una pattumiera e anche se per molti anni nessuno ci ha fatto caso, a meno di ritrovarsi con il water intasato, anche per l’ambiente gettare alcunediventa un vero e proprio problema. Se avete mai buttato queste 5ora, è davvero arrivato il momento di smetterla: 1. SALVIETTE UMIDIFICATE Per quanto riguarda le salviette umidificate alcune risultano essere biodegradabili altre invece no. Per cui è opportuno non buttarle all’interno del wc. Ovviamente il problema principale è dato dal fatto che esse vanno ad intasare le fognature arrecando dapprima dei problemi ed in seguito dei guasti veri e propri. Quindi le salviette, a meno che non sia specificato sulla confezione, buttatele nell’indifferenziata. 2. DISCHETTI STRUCCANTI E COTTON FIOC Di certo non vi stupirà sapere che anche i dischetti struccanti e i cotton fioc rappresentano una buona minaccia ...

agorarai : '#Salvini è stato votato anche per cancellare le accise sui carburanti. Un po' meno propaganda e più rapporti con l… - RaiTre : 'Quando ti limiti all’accoglienza, alla carità non hai problemi. Quando cominci a chiedere conto delle responsabili… - claudioruss : Maggio a @CalcioNapoli24: 'Saluto mancato al San Paolo? Non provo rabbia nei confronti di Sarri. Non è stato bello… -