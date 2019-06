Maturità | Salvini contro Tomaso Montanari | “Chieda scusa all’Italia e lasci ogni incarico

Maturità - Montanari replica a Salvini : “Attacchi? Una medaglia. Chiedere scusa all’Italia? Lui infanga questo paese” : “Non so quale sia l’onore più grande: essere scelto per la Maturità mi fa molto piacere, ma essere attaccato da Matteo Salvini è una medaglia”. Così lo storico dell’arte Tomaso Montanari in esclusiva alle telecamere de ilfattoquotidiano.it risponde alle critiche del ministro dell’Interno che ha definito il saggista fiorentino, tra i protagonisti della prima prova degli esami di Maturità di quest’anno, un “triste ...

Maturità - Salvini : "Montanari? Lasci ogni incarico e chieda scusa" : Angelo Scarano Il vicepremier attacca Tomaso Montanari dopo le parole del critico su Zeffirelli e Oriana Fallaci All'esame di Maturità del 2019 spunta tra le tracce una basata su un saggio di Tomaso Montanari, "Istruzioni per l'uso del futuro". Si tratta di un testo che parla del patrimonio culturale italiano. I maturandi nella tracci di fatto devono argomentare il rapporto che c'è tra il nostro patrimonio artistico-culturale con i ...

Maturità e politici : Di Maio e Toninelli i “secchioni”. Salvini così così : È iniziato proprio oggi il sempre tanto temuto esame di Maturità per 500mila studenti. Si tratta di una prova di grande importanza che naturalmente ha riguardato anche i nostri politici (anche se spesso davanti alle loro dichiarazioni non sembra). E i voti eccellenti di alcuni di loro, riportati da Adnkronos, risultano davvero inaspettati. Ci sono ovviamente anche altri le cui performance non sono state particolarmente brillanti, ma questo, ...

Maturità e politici : Di Maio “secchione” - Salvini così così : È iniziato proprio oggi il sempre tanto temuto esame di Maturità per 500mila studenti. Si tratta di una prova di grande importanza che naturalmente ha riguardato anche i nostri politici (anche se spesso davanti alle loro dichiarazioni non sembra). E i voti eccellenti di alcuni di loro, riportati da Adnkronos, risultano davvero inaspettati. Ci sono ovviamente anche altri le cui performance non sono state particolarmente brillanti, ma questo, ...

Maturità - i voti dei vicepremier. Salvini : "Io non stavo simpatico" : Aurora Vigne Alla vigilia della Maturità i due vicepremier fanno i loro auguri agli studenti. "Se posso dare un consiglio per la Maturità, godetevela: pagherei oro, mezzo ministero, per tornare a quelle ore di ansia e angoscia", ha detto Salvini Alla vigilia della Maturità i due vicepremier fanno i loro auguri agli studenti. "Se posso dare un consiglio per la Maturità, godetevela: pagherei oro, mezzo ministero, per tornare a quelle ...

Di Maio "secchione" - Salvini così così : ecco i voti dei politici italiani all'esame di Maturità : Il 19 giugno si terrà la prima prova della maturità 2019 per circa mezzo milione di studenti. Come sono andati i politici...

SFOOTING/ Maturità : Salvini prese 48/60 - ma già puntava a Quota 100… : Domani inizia l'esame di Stato con diverse novità, come la seconda prova con doppia materia. E all'orale debuttano le buste "metodo Rischiatutto"