Aerospazio | mini satelliti per informazioni sempre più precise GALLERY

Aerospazio : mini satelliti per informazioni sempre più precise : informazioni satellitari sempre più precise e nuovi servizi di osservazione della Terra saranno presto disponibili, grazie a mini veicoli aerospaziali in materiale innovativo (meno di 500 chili di peso), dotati di sistemi propulsivi all’avanguardia che consentono di operare in orbite basse[1]. È l’obiettivo del progetto “Close to the Earth” co-finanziato dal ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con oltre 9 milioni di euro[2], che ...