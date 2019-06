Dl-Crescita: sì salva Roma-salva Comuni

Via libera al compromesso sul debito di. Le commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno approvato l'emendamento dei relatori, riformulato, che passa allo Stato parte del debito storico della Capitale (1,4mld). Prevista l'istituzione di un fondo ad hoc dove far confluire minori esborsi per rinegoziazione dei mutui da parte dell'attuale Commissario al debito di, che serviranno per i debiti delle città metropolitane. Previste norme per Alessandria, Catania e idella Provincia di Campobasso.(Di martedì 18 giugno 2019)