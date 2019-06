CorSport | James aspetta solo Napoli | ma il Real non cede

ilnapolista

(Di martedì 18 giugno 2019)Rodriguez ha già deciso da un po’, vuole riabbracciare Carlo Ancelotti e proseguire la sua carriera a, ma non tutto è così semplice. Il calciomercato è il periodo dei sogni, ma anche degli incubi, quello in cui rischia di trasformarsi la trattativa con il. Il Corriere dello Sport indica la distanza tra ile ilper chiudere l’affare, 10 milioni, che possono essere molti o pochi a seconda dei punti di vista, ma che possono diventare un ostacolo insormontabile e chiudere definitivamente il sogno didi giocare a. De Laurentiis ha messo sul piatto 10 milioni adesso e 30 l’anno prossimo per riscattare il colombiano, ma Florentino Perez non ha intenzione di svendere il calciatore che ha pagato 80 milioni 5 anni fa. Dalla Spagna hanno fissato il prezzo per 55 milioni e fanno sapere che si può trattare per 10 subito e 40 l’anno ...

napolista : CorSport: #JamesRodriguez aspetta solo #Napoli, ma il Real non cede Il calciatore impegnato in Copa America aspetta… - SiamoPartenopei : James-Napoli, CorSport: 10mln di differenza tra De Laurentiis e Real! Si lavora sulla formula - tuttonapoli : CorSport - Distanza di 10mln tra Napoli e Real per James: si continua a trattare, i dettagli -