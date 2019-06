Un romeno ha aggredito due turiste a Rimini

agi

(Di lunedì 17 giugno 2019) E' un 36ennel'uomo fermato con l'accusa di averduela scorsa notte sul lungomare di. Secondo quanto appreso, le vittime stavano passeggiando nei pressi della ruota panoramica di Marina Centro quando sarebbero state avvicinate dallo straniero che le avrebbe prese di mira palpeggiandole con forza nelle parti intime. Le urla delle donne hanno però fatto in modo che alcuni passanti potessero dare l'allarme, anzi uno di loro è intervenuto a loro difesa. Il presunto aggressore è sottoposto a fermo e si trova nel carcere riminese dei Casetti in attesa dell'udienza per la convalida.