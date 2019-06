Juventus | Pogba tornerebbe volentieri in bianconero

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Ufficializzato il nuovo tecnico, Maurizio Sarri (dovrebbe firmare un triennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus), laè pronta a lanciarsi sul mercato alla ricerca di giocatori funzionali al gioco offensivo dell'ex Chelsea. In questi giorni di attesa dell'annuncio dell'ingaggio del nuovo allenatore, la dirigenza juventina ha continuato a lavorare su alcuni giocatori. In particolare, il direttore sportivo Fabio Paratici vorrebbe regalare a Sarri un top-player per la mediana. La disfatta in Champions League contro l'Ajax ha messo in evidenza i limiti tecnici di un centrocampo che ha bisogno di qualità. I vertici della società torinese avrebbero individuato in Paull'uomo giusto e, d'altronde, sembra che anche il francese - come riporta la Gazzetta dello Sport - gradisca l'idea di un ritorno alla "Vecchia Signora" per rilanciarsi dopo tre stagioni non di ...

GoalItalia : Buffon elogia Rabiot: 'La forza fisica di Pogba, la personalità di Vidal e la capacità di inserimento di Marchisio'… - Sport_Mediaset : #Juve, incontro #Nedved-#Raiola per parlare di #Pogba e #DeLigt - GoalItalia : Nedved vola a Montecarlo per parlare con Raiola: in ballo le situazioni di De Ligt e Pogba ?? -