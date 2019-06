Milano | lite fra nipote e zia al volante in autostrada | lei muore | lui grave e indagato

I palchi della Scala raccontano la storia delle élite a Milano : Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala si terrà il 18 giugno (ops, la data di Waterloo), qualcuno mugugna per la mancanza di nomi femminili nella rosa composta da Egon Zehnder per la successione ad Alexander Pereira alla sovrintendenza (sapete come funziona con i cacciato

Smart Home - con Iot Lab Politecnico Milano dialogano sistemi diversi : Politecnico Milano, domotica e Internet of Things sono ormai sempre più presenti nelle case degli italiani.

Milano - spara al figlio 13enne della compagna durante una lite : in arresto guardia giurata : Una guardia giurata di Milano ha sparato al figlio di 13 anni della compagna perché cercava di difendere la madre durante una lite. L’uomo, 45 anni, era probabilmente ubriaco ed è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Il ragazzino, ferito al braccio, è stato portato all’ospedale Niguarda. Al momento, non sembra in pericolo di vita. La vicenda è avvenuta domenica sera. Secondo le prime ricostruzione la guardia ...

Clima - piano per mitigazione emissioni CO2 al Politecnico di Milano : Presentato al Politecnico di Milano il piano di mitigazione delle emissioni di CO2 dell'Ateneo. Approvato a inizio anno.

Al Politecnico di Milano Insieme guardando al futuro : La fabbrica del futuro, le nuove sfide della mobilità, connettività 5G, Internet of Things e intelligenza artificiale.

Milano - frequenze radio e società fallite : inchiesta per bancarotta fraudolenta e falso in bilancio : Regole incerte e maglie larghe. E’ il mondo delle radio locali. Universo sconosciuto ai più. Dove non mancano le pressioni e i contatti anche con i vertici del ministero delle Telecomunicazioni. Una storia che da tempo sta raccontando la Procura di Milano attraverso diverse inchieste. L’ultimo capitolo riguarda un fascicolo per bancarotta fraudolenta e falso in bilancio la cui chiusura delle indagini è stata firmata dal ...

Playoff Serie A Basket – Olimpia Milano - lite social per Mike James : “infortunio? Non voglio rientrare se…” : Mike James resta fuori per infortunio e litiga su Twitter con un tifoso: criticato nell’atteggiamento, il playmaker americano risponde duramente Dopo aver dominato la regular season, l’Olimpia Milano rischia seriamente di abbandonare i Playoff al primo turno. La formazione allenata da coach Pianigiani si trova sotto 1-2 nella Serie contro Avellino e questa sera, in trasferta, potrebbe arrivare il colpo del ko. La squadra ...

Mostre - agli Armani Silos progetti plastici Politecnico Milano : Armani, Mostre Co-housing, edifici ecosostenibili e riprogettazione dei paesaggi urbani. Sono solo alcune delle idee esposte in progetti a Milano

Politecnico di Milano - opportunità dal Fintech per le banche : Il Politecnico di Milano mette intorno al tavolo studenti, e società del calibro di Banca Generali e Facebook per fare il punto sul ruolo Fintech

Università : da Regione Lombardia 3 mln a Bicocca e Politecnico Milano (2) : (AdnKronos) - "Queste collaborazioni rappresentano uno dei motori più importanti per valorizzare ricerca e innovazione al servizio del nostro territorio" ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese,

Università : da Regione Lombardia 3 mln a Bicocca e Politecnico Milano : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - Regione Lombardia punta su mobilità sostenibile e biotecnologie e sottoscrive l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e con il Politecnico di Milano due accordi, finanziati con 3 milioni di euro. il primo progetto punta a individuare nuove molecole in grado di veicol

Leonardo e il Politecnico di Milano lanciano 'Innovathon' : La competizione testimonia l'impegno di Leonardo per la diffusione della cittadinanza scientifica e la valorizzazione del talento delle giovani generazioni, attraverso la collaborazione con il mondo ...

POLI URBAN COLORS - MURALES ARTISTICI AL POLITECNICO DI Milano : ZEDZ "All'incrocio tra arte e scienza, tradizione e sperimentazione, il POLItecnico di MILANO ospita studenti e artisti nel quartiere di Bovisa dove energia, vitalità e innovazione, valori che ogni ...

Lite tra vicini per i cani : 78enne aggredita con l'acido/ Milano - "solo un pretesto" : Lite tra vicini di casa: 65enne aggredisce un'anziana con l'acido a causa dei peli dei suoi animali. Ma per la figlia si è trattato solo di un pretesto.