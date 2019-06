Treviso | incidente di Povegliano | il ragazzo minacciava la fidanzata via sms

Blastingnews

(Di venerdì 14 giugno 2019) Continua a far parlare la vicenda che ha sconvolto tutta Italia accaduta venerdì scorso a, centro in provincia di, dove undi 21 anni, Christian Barzan, ha provocato unstradale di proposito al culmine di una furibonda lite con la sua ex, Giorgia, rimasta ferita in modo serio ma non pericolo di vita. Purtroppo non c'è l'ha fatta Giuseppina Lo Brutto, una 69enne che viaggiava sull'altra vettura contro cui Christian si è schiantato. Con il passare dei giorni sul caso stanno emergendo tantissimi altri particolare, come ad esempio il contenuto degli sms che il giovane inviava alla ragazza. Messaggi espliciti, che non hanno bisogno di interpretazioni: "Mi hai deriso" - diceva l'aguzzino - "ti ucciderò". Christian era convinto che Giulia avesse una relazione con un altro giovane, ma questo a quanto pare non era vero: la ragazza voleva troncare ...

Noviolenzadonne : Parole 'precise, particolareggiate, credibili', perché quando le donne sopravvivono ad uno stupro o ad un tentato… - Noviolenzadonne : RT @LetteraDonna: È l'appello del procuratore di Treviso: durante una lite in auto Christian Barzan aveva tentato di uccidere la fidanzata,… - LetteraDonna : È l'appello del procuratore di Treviso: durante una lite in auto Christian Barzan aveva tentato di uccidere la fida… -