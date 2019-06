Sguardi Altrove 2019 | JAWLINE di Lisa Mandelup - La recensione

i-filmsonline

(Di venerdì 14 giugno 2019) Tra i lungometraggi più attesi a, c'è l’anteprima europea di, opera prima della regista americanache per questo film è stata premiata al Sundance Film Festivalcon lo US Documentary Special Jury Award for Emerging FilmMaker: il documentario segue il sedicenne Austyn Tester, stella nascente dei social media tra le ragazzine, in fuga da un’esistenza senza via d’uscita nel rurale Tennessee.

