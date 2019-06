Mi autosospendo dal Pd Lotti scrive a Zingaretti

huffingtonpost

(Di venerdì 14 giugno 2019) “Caro Segretario ... ti comunico la mia autosospensione dal PD fino a quando questa vicenda non sarà chiarita”. Così, in un post su Facebook, Lucaannuncia la decisione di autosospendersi dal partito dopo il suo coinvolgimento nel caos procure.“Apprendo oggi dai quotidiani che la mia vicenda imbarazzerebbe i vertici del PD. Il responsabile legale del partito mi chiede esplicitamente di andarmene per aver incontrato alcuni magistrati e fa quasi sorridere che tale richiesta arrivi da un senatore di lungo corso già coinvolto - a cominciare da una celebre seduta spiritica - in pagine buie della storia istituzionale del nostro Paese”,.“I fatti sono chiari. Tu li conosci meglio di altri anche perché te ne ho parlato in modo franco nei nostri numerosi incontri. Ma io, caro Segretario, non partecipo al festival ...

