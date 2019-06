Il quarto rinvio di Di Maio

huffingtonpost

(Di venerdì 14 giugno 2019) Mai forse come questa volta il mancato salvataggio di Alitalia mette in luce quanto la politica, e quindi il governo gialloverde, sia responsabile della non soluzione e dell’incapacità di tutelare un asset industriale. Per la politica stessa Alitalia non ha perso solo la denominazione di compagnia di bandiera, ma anche la sostanza, il senso. Perché tutti parlano di difendere un pezzo di Italia, di rilanciare un player del mercato aereo mondiale, di fare di Alitalia l’Alitalia degli anni fortunati. Ma le parole, oggi, si schiantano contro l’ennesimo. Il, in pochi mesi, firmato da Luigi Di. E contro i litigi interni al governo, con Matteo Salvini che punta il dito contro il vicepremier grillino e la politica deldel Movimento. È anche l’ennesima dimostrazione dell’incapacità di delineare una ...

