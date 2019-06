Fegato rivitalizzato in una macchina trapiantato con successo in Italia

(Di venerdì 14 giugno 2019) Un uomo di 66anni con due tumori aggressivi ha ricevuto ildi un donatore inizialmente non adatto al trapianto che però è stato 'riportato in vita' con una. Gli espertini del Molinette di Torino sono riusciti a raggiungere l'ultima frontiera dei trapianti. Ildel donatore non era ottimale e c’era il rischio che non funzionasse in seguito al trapianto. Onde evitare di perdere l’organo, gli esperti di Torino hanno deciso di trattarlo con una nuovissima tecnica chiamata “Normothermic Machine Perfusion”, che consiste nella perfusione a caldo, cioè a 37 gradi che è la temperatura del corpo. In pratica l’organo viene sottoposto a perfusione attraverso le cannule e il circuito ossigenato della, la tecnica utilizza sangue umano da donatori e sostanze nutrienti in soluzione.