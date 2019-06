Nicola Zingaretti su Lotti | Il Pd che ho in mente non si occupa di nomine di

Antonio Socci contro Nicola Zingaretti : "La sinistra non fa autocritica - pensa di aver vinto le Europee" : Antonio Socci non ci sta e replica su Libero a coloro che definiscono "l'Italia che ha votato e che ha ridotto il centrosinistra al minimo storico (elezioni europee e ballottaggi) un'Italia di trogloditi, di analfabeti funzionali, di ignoranti o addirittura di fascisti e razzisti". E dove può risied

Ballottaggi elezioni comunali - Nicola Zingaretti : “Partito Democratico è l’alternativa a Salvini” : Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha commentato i risultati dei Ballottaggi delle elezioni comunali che si sono concluse ieri. Secondo il presidente della Regione Lazio è arrivato "un segnale forte dai territori", che dice che "l’alternativa a Salvini è possibile ed è rappresentata dal Pd e da un nuovo centrosinistra".Continua a leggere

Nicola Zingaretti esulta per la disfatta del Pd ai ballottaggi : "Noi l'alternativa a Salvini" : Compagni che sbagliano e continuano a sbagliare. Si parla dei ballottaggi alle Comunali, che hanno segnato una disfatta per la sinistra e per il Pd. disfatta simbolica con la "caduta" di roccaforti rosse come Ferrara e Forlì ma soprattutto disfatta numerica: si pensi che il centrosinistra perde 40 c

Nicola Zingaretti - rischio fascismo : contrordine compagni - stava scherzando : contrordine compagni. Non c' è nessun rischio fascismo, anzi non parliamone più perché così facciamo solo il gioco di Salvini. Intervenendo alla direzione nazionale del Partito democratico, il segretario Nicola Zingaretti fa retromarcia dopo settimane di striscioni sui balconi e di grida d' allarme

Elezioni europee - Nicola Zingaretti esulta : "Pd alternativa a Salvini" - via alla cannibalizzazione del M5s : "Il bipolarismo è tornato a essere centrato sulla forza del Pd". Nicola Zingaretti commenta così exit poll e proiezioni delle Elezioni europee che danno il dem come secondo partito, ormai in netto vantaggio sul M5s crollato sotto il 18%. È iniziato, forse, il processo di cannibalizzazione dei voti g

Nicola Zingaretti - le traveggole del capo Pd : votatemi o torna Auschwitz : Breve storia di un leader (e di un partito) in chiara difficoltà. Ieri Nicola Zingaretti, capo del Pd, è salito a Milano per chiudere la campagna elettorale e si è trovato a parlare di fronte a una manciata di persone. Due, massimo tremila, radunate davanti all' Arco della Pace, giunte lì per sentir

Pomeriggio Cinque - Nicola Zingaretti : «Il governo è come Mark Caltagirone - in realtà non c’è» : Barbara D'Urso e Nicola Zingaretti Il Partito Democratico riparte da Mark Caltagirone. Il mistero sul marito fantasma di Pamela Prati, che in questi mesi ha catalizzato l’attenzione mediatica di giornali, web e televisione, è arrivato perfino ‘in politica’. Durante l’appuntamento di ieri con Pomeriggio Cinque, la padrona di casa Barbara D’Urso, in vista delle imminenti elezioni europee, ha ospitato in studio il ...

Nicola Zingaretti del Pd a Pomeriggio 5 cita Mark Caltagirone (VIDEO) : Il team che ne cura la comunicazione televisiva ha tra i suoi vari compiti anche quello di preparare l'esponente politico al contesto televisivo entro il quale si appresta ad entrare. Ecco spiegato perché, nel corso dell'intervista di oggi a Pomeriggio Cinque, il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha fatto un esplicito riferimento alla nota faccenda gossippara di Mark Caltagirone, il marito fantasma di Pamela Prati (clicca sulla foto in ...

Nicola Zingaretti : “Governo è come Mark Caltagirone - litigano ma non esiste” : Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, attacca il governo ironizzando sulla figura di Mark Caltagirone, il presunto imprenditore che avrebbe dovuto sposare Pamela Prati: "L'esecutivo mi sembra un po’ come Mark Caltagirone. Stanno lì, litigano, ma poi quando si tratta dei problemi delle persone non fanno niente. In realtà non c’è".Continua a leggere

Matteo Salvini - "patto con Nicola Zingaretti per far fuori Di Maio". Scenario clamoroso sull'intesa post-voto : Un patto post-voto tra Matteo Salvini e Nicola Zingaretti per far fuori Luigi Di Maio. Forse è qualcosa in più di fantapolitica, se a riferirlo è Luigi Bisignani, uno che di sussurri se ne intende. Nel suo editoriale sul Tempo, dopo aver dato per scontato il voto anticipato a ottobre, Bisignani si a

Nicola Zingaretti a Mezz'ora in più : "Salvini è uno pericoloso - ha aperto una stagione di regressione culturale" : “Matteo Salvini è uno pericoloso, sta mettendo gocce di veleno nel sangue del nostro paese, in parte rendendosene conto, in parte ignorando quello che sta facendo. Ha aperto una stagione di regressione culturale”. A dirlo è Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, intervistato nel corso di Mezz’ora in più, su Raitre, a una settimana dal voto per le Elezioni Europee 2019.Zingaretti fa ...

Il governatore Nicola Zingaretti nomina direttrice la funzionaria a processo per truffa ai danni della Regione Lazio : Dirigente della Regione Lazio, imputata nell’ambito di un processo per truffa nei confronti del suo stesso ente – che si è pure costituito parte civile – sulla cui testa pende una richiesta di condanna di 10 anni di carcere. Nonostante questo, il 22 gennaio 2019 Tiziana Petucci è stata nominata dal governatore Nicola Zingaretti a capo della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attivita` Produttive e Lazio Creativo, incarico per il ...

Pagine Facebook chiuse - Nicola Zingaretti : “Lega e M5S barano - si confrontano su fake news” : In un'intervista su 'la Repubblica' il segretario Pd Nicola Zingaretti commenta la vicenda delle 23 Pagine Facebook chiuse: "È la riprova che su questo si gioca la democrazia. Il confronto politico della Lega e dei 5 stelle non è sulle idee ma sul falso, sulle fake news, in modo da alterare la discussione democratica. Loro barano".Continua a leggere

Edmondo Cirielli : Cosa pensano Franco Roberti e Nicola Zingaretti di indagine su Alfieri? : “Da organi di stampa apprendiamo che l’ex sindaco di Agropoli Franco Alfieri, oggi candidato sindaco a Capaccio, in provincia di