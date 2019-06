Maltempo Piemonte | frana a Formazza | in corso la messa in sicurezza | 16 sfollati

Maltempo Piemonte - frana a Formazza : notte fuori casa per 16 persone : Sedici persone hanno trascorso la notte fuori casa, non potendo rientrare nelle proprie abitazioni tra le frazioni di Ponte e Valdo, nel comune di Formazza, in Piemonte, lambite da una frana staccatasi dal versante della montagna. Il sindaco Bruna Papa ha firmato una ordinanza di evacuazione valida almeno fino a domani. Nel corso della giornata odierna è previsto un sopralluogo in elicottero sul versante franato, lo stesso interessato da un ...

Maltempo Piemonte - frana a Formazza : abitanti ancora fuori casa : Continuano le misure cautelative per gli abitanti residenti nelle case di Ponte, frazione di Formazza, evacuate la scorsa notte per una frana. I cittadini rimarranno fuori ancora casa: sedici persone alloggeranno infatti da parenti in attesa che migliorino le condizioni meteo. “Per garantire sicurezza dovremo prima ripulire il canalone dal quale si sono staccati sassi e limo, trascinati a valle dalla pioggia intensa”, spiega Bruna ...

Meteo - Maltempo in Piemonte : forti temporali - esondazioni e allagamenti : La bassa pressione responsabile dei forti temporali delle ultime 24 ore continua a stazionare sulla Francia e convoglia intensi flussi umidi meridionali in quota sul Piemonte. Negli ultimi 3 giorni la regione, spiega Arpa regionale, è stata interessata da precipitazioni cumulate significative soprattutto nel Verbano e nel Torinese dove si sono registrati temporali molto forti accompagnati da grandine e raffiche di vento che hanno toccato i 51 ...

Forte Maltempo in Piemonte : primi allagamenti e strade chiuse nel verbano : Come previsto nei giorni scorsi una circoscritta ma intensa ondata di maltempo sta interessando il Piemonte, lambito da correnti più fresche e instabili di origine atlantica che fanno capo a una...

Maltempo - allerta meteo in Piemonte e Lombardia : piogge - temporali e forti raffiche di vento : Un flusso sud-occidentale esteso dalle coste del Marocco fin verso l’Europa settentrionale genera condizioni di spiccata instabilità, che domani interesseranno le regioni nord-occidentali italiane, determinando un generale peggioramento. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ...

Maltempo - temporali e vento : allagamenti nel sud del Piemonte : Il Maltempo ha colpito oggi pomeriggio la provincia di Alessandria impegnando Vigili del fuoco e Polizie Municipali. A Castelletto Monferrato e’ stata chiusa la Provinciale 75 e un’auto guidata da un giovane e’ finita fuori strada, per fortuna senza conseguenze per il conducente. Nella vicina San Salvatore, in localita’ Squarzolo, l’acqua tracimata da un rio ha allagato il cortile di una cartiera e di una ...

Maltempo Piemonte - troppo freddo : manca il nettare per le api : Alveari in crisi per il Maltempo e il freddo di maggio. Con il termometro mai sopra i 20 gradi, uno dei mieli piu’ richiesti dal mercato, quello di acacia, rischia una produzione negativa da record poiche’ i fiori non riescono a produrre nettare. A rivelare le difficolta’ del comparto, nella Giornata mondiale delle api, e’ la Coldiretti. “La sofferenza delle api – sottolinea Roberto Moncalvo, delegato ...

Maltempo Piemonte - frana di Mergozzo : resta chiusa la strada provinciale : resta chiusa la strada provinciale 166 tra le frazioni di Aldo e Candoglia a Mergozzo (Vco). Dopo la frana caduta pochi giorni fa c’è stato stamani un sopralluogo dei tecnici provinciali e regionali, assieme al sindaco di Mergozzo, Paolo Tonietti, al vicepresidente della Provincia, Rino Porini e al vicepresidente della Regione, Aldo Reschigna. I tempi necessari per consentire la riapertura della strada provinciale saranno lunghi e quindi ...

Maltempo : grandinate disastrose nella notte al nord dal Piemonte al Veneto : Come ampiamente previsto nel nostro ultimo editoriale pubblicato ieri, l'impatto dell'aria fredda artica sulla nostra penisola non ha avuto piacevoli conseguenze. I contrasti termici troppo accesi,...

Allerta Meteo : Maltempo in arrivo su Piemonte - Lombardia e Sardegna con forti raffiche di burrasca : Un impulso perturbato di origine nord-atlantica tende ad attraversare la Francia e ad interessare nella giornata di oggi i settori alpini dell’Italia, apportando venti intensi dai quadranti settentrionali specialmente in Piemonte e Lombardia, in estensione alla Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Maltempo Piemonte : situazione meteo in miglioramento - resta il rischio valanghe : situazione meteo in miglioramento il Piemonte, dopo le piogge degli ultimi giorni: la perturbazione che nelle ultime ore ha portato rovesci e temporali, anche di forte intensità, sta lasciando la regione. Arpa Piemonte prevede una progressiva attenuazione dei fenomeni e un graduale miglioramento grazie all’instaurarsi delle condizioni di foehn nelle vallate alpine. La pioggia ha determinato un innalzamento dei corsi d’acqua, ...

Maltempo in Piemonte : ombrelli aperti in centro a Torino [GALLERY] : Come previsto, sia dall’allerta della Protezione Civile che dall’avviso di Arpa Piemonte, la risalita di una depressione dalle coste algerine fino al Mar Ligure ha provocato un marcato peggioramento del tempo nella regione: nella gallery le foto dal centro di Torino. Il Maltempo ha determinato anche un netto calo delle temperature massime diurne. Secondo Arpa, la vasta saccatura atlantica presente sull’Europa occidentale ...