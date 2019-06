CorMez | L’Atletico Madrid offre 15 milioni per Hysaj

ilnapolista

(Di giovedì 13 giugno 2019) Il Corriere del Mezzogiorno quantifica l’offerta arrivata al Napoli dalper. Si parla di 15di euro. Il difensore, però, aspetta anche l’ufficialità di Sarri alla Juve per capire come muoversi con il suo agente. Su Mario Rui c’è invece l’interesse del Milan di Giampaolo, mentre il Parma dovrebbe riscattare Sepe e puntare ancora una stagione su Grassi. I gialloblu hanno anche in corso trattative con il Napoli per Rog e Ounas. Il Bologna, invece, insiste su Inglese. Il Napoli è disposto a cedere l’attaccante solo per 30di euro. Nei prossimi giorni, scrive il quotidiano, dovrebbe esserci un incontro con l’agente del calciatore, Sopranzi. L'articolo: L’Atletico15perilNapolista.