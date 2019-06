Whirlpool | Calenda accusa Di Maio | «Ha mentito | sapeva tutto da aprile»

Whirlpool - su La7 l’accusa di Calenda a Di Maio : “Ha mentito. Sapeva della chiusura di Napoli da aprile” : “Luigi Di Maio ha mentito al Paese e agli operai su Whirlpool . Sapeva della chiusura di Napoli da inizio aprile. Ha incaricato Invitalia di analizzare il nuovo possibile investitore in sostituzione di Whirlpool . Non ha ricevuto i sindacati che hanno chiesto incontro, ha aspettato le europee e poi ha fatto scene indecorose di finta indignazione. Si deve vergognare”. Così Carlo Calenda , durante lo speciale di L’Aria che tira ...

Whirlpool - Calenda : “Di Maio non va ai tavoli di crisi - ha tolto una persona valida e ha messo un incapace - Sorial del M5s” : “I tavoli di crisi sono fuori controllo, Di Maio arrogantemente ha tolto una persona che sapeva fare quel lavoro molto bene e ci ha messo un incapace, Giorgio Sorial del M5s, che non è stato eletto“. Così l’europarlamentare di Siamo Europei-Pd, Carlo Calenda, ospite di 24 Mattino (Radio24), risponde a una domanda di Oscar Giannino in merito alle chiusure di Mercatone Uno e Whirlpool. L’ex ministro dello Sviluppo Economico ...