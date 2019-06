Al via sport digital Marketing | Cacciatori | gestire cambiamenti

Torino - viaggia con sei pecore vive nella Panda : “Non sapevo come trasportarle” : “Non sapevo come trasportare le pecore e ho usato l’auto”, con queste parole un agricoltore avrebbe tentato di giustificarsi con i carabinieri dopo che qualcuno lo ha fotografato a Pavarolo, nel Torinese, mentre viaggiava con sei pecore in una Fiat Panda. È stato denunciato per maltrattamento di animali.Continua a leggere

Cycling Stars Criterium 2019 stasera in tv - orario d’inizio e come vederlo su OA Sport. Presenti Vincenzi Nibali - Ciccone e Viviani! : Ieri si è concluso il Giro d’Italia 2019 ma il grande ciclismo non va in vacanza e riparte subito con un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di questo sport: oggi lunedì 3 giugno andrà in scena il Cycling Stars Criterium, un’avvincente kermesse che si svolgerà nel centro storico di Belluno e a cui parteciperanno tantissime stelle del mondo dei pedali. Uno show emozionante e palpitante che permetterà ai tifosi di ...

Cycling Stars Criterium 2019 lunedì 3 giugno in Diretta Streaming su OA Sport. Presenti Vincenzo Nibali - Viviani e Bettini! : Il grande ciclismo sbarca su OA Sport, il Cycling Stars Criterium sarà infatti trasmesso in Diretta esclusiva sulla nostra web tv: la celebre kermesse ciclistica, in programma lunedì 3 giugno per le vie del centro storico di Belluno, si preannuncia estremamente spettacolare e tutti i nostri lettori potranno godersela gratuitamente. Nella cittadina veneta vedremo all’opera tantissime stelle: Vincenzo Nibali reduce dalla fatiche del Giro ...

Cosa non ha imparato l'Italia dalla liberalizzazione del trasporto ferroviario : Ecco Cosa insegna la liberalizzazione del trasporto ferroviario Madrid, 31 mag 08:27 - (Agenzia Nova) - l'Italia è stata uno dei primi Paesi dell'Unione europea a recepire la direttiva sulla liberalizzazione del trasporto ferroviario per i passeggeri e oggi è un modello da seguire per gli altri memb

Tennis - al via su Eurosport Roland Garros con oltre 250 ore da Parigi : Il Roland Garros è alle porte e per il ventesimo anno consecutivo sarà Eurosport a trasmetterlo, con oltre 250 ore di diretta dai 16 campi in terra battuta più famosi del mondo. Live su Eurosport 1 (canale 210 di Sky) i match di cartello, su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) una regia dedicata alle partite degli italiani e su Eurosport Player (disponibile anche su TIMVISION) tutti i campi concomitanti per non perdersi nemmeno ...

Rinviato verdetto sul Palermo. Ancora una sconfitta per la Federazione sportiva - arriva altra “scoppola” dalla giustizia ordinaria : La Cassazione, nella sua sentenza, ha spiegato che la vicenda Mepal-Alyssa è reale e non fittizia, quindi fa decadere di fatto la decisione del Tribunale Nazionale Federale di penalizzare il Palermo portandolo all’ultimo posto della classifica e negandoli così di disputare i play off per la promozione in serie A. Il Tar del Lazio, su ricorso del Foggia, ha sospeso la decisione della Lega di serie B di non far disputare lo spareggio per la ...

La Lega Pro entra negli eSport : questa settimana al via il primo torneo "eSupercup Serie C" tra Pordenone - Juve Stabia e Virtus Entella : La popolarità degli eSport è ormai sotto gli occhi di tutti tanto da essere considerati sport a tutti gli effetti, ricorderete che si è anche discusso in passato riguardo la loro introduzione tra le discipline olimpiche.Sempre più realtà si stanno aprendo alle competizioni eSport e, tra queste, ora troviamo la Lega Pro, dove si disputa il campionato di terza divisione. La Serie C, dunque, entra ufficialmente nel mondo degli eSport.Per la Lega ...

Giustizia sportiva - si cambia : dal Csm via libera ai magistrati : Giustizia sportiva, si cambia. Secondo quanto riferito dall’edizione online di Repubblica, il Consiglio superiore della magistratura (Csm) ha dato il proprio nulla osta (che però dovrà essere rinnovato ogni anno) affinché i magistrati in attività possano avere incarichi negli organi della Giustizia sportiva. Tale possibilità, che riguarderà sia i giudici sia i pm e i consiglieri in […] L'articolo Giustizia sportiva, si cambia: dal ...

Il Corsport : “Juventus - Sarri favorito. Contatti ben avviati” : Il Corriere dello Sport non ha dubbi: è Sarri il favorito per la panchina della Juventus. Lo scrive Alfredo Pedullà giornalista molto informato sull’ex tecnico del Napoli. Che scrive: “Sarri non ha firmato, non potrebbe. Ha due anni di contratto e profondo rispetto per quanto sta facendo dalle parti di Cobham. Gli sono arrivati messaggi dalla Roma (che non molla Gasperini) e dal Milan (aggrappato alla Champions). Gli e` arrivato ...

Campionati Nazionali Universitari - Al via a L'Aquila il grande evento sportivo : L'Aquila - Circa 4 mila persone tra atleti provenienti da tutt’Italia, staff e accompagnatori, “invaderanno” da domani, e fino al 26 maggio, la città dell’Aquila, in occasione dei Campionati Nazionali Universitari (Cnu). All’evento, la cui organizzazione è stata affidata allo stesso Cus, insieme al Cusi nazionale, parteciperanno atleti di livello mondiale ed europeo. La manifestazione sportiva prenderà il via con la ...

Sciopero trasporti 17 maggio : possibili disagi per chi viaggia in bus e treno : Venerdì nero per i trasporti a causa dello Sciopero nazionale indetto per il 17 maggio da Usb che coinvolge treni, bus, metro e traghetti con diverse modalità da città a città. Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia. Per i treni regionali possibili leggere modifiche al programma dei treni.

A Luglio nasce SI Smart con 4 canali free di Sportitalia via HbbTV : Sportitalia si fa in quattro ed entra nel futuro sviluppando la propria offerta in chiaro e gratuita sul digitale terrestre. Avverrà dal possimo Luglio, quando i telespettatori troveranno sul canale 60 DTT la gradita sorpresa di poter accedere alla programmazione di 4 canali tematici (sempre in chiaro e gratuiti): Sportitalia HD, SI Solo Calcio, SI Motori e SI Live24. Per poter vedere la nuova offerta SI Smart sarà...

Gran Sasso - perché il traforo rischia di chiudere. Danni miliardari per trasporti e viabilità : Dietro la vicenda del Gran Sasso c’è una partita che vale miliardi e responsabilità. Il ministero finora l’ha giocata con una certa durezza: Danilo Toninelli, è andato più volte in Abruzzo e non ha risparmiato dichiarazioni anche sui social. La Strada dei Parchi (Sdp), società di gestione dell’autostrada A24 Roma-L’Aquila-Teramo su cui si trova il traforo, continua a parlare di chiusura dal 19 maggio...