Favara | ghanese ai domiciliari | durante fermo distrugge una gazzella

ilgiornale

(Di martedì 11 giugno 2019) Federico Garau Alla vista dei carabinieri, allertati dal connazionale che aveva ferito, l'extracomunitario ha dato in escandescenze, danneggiando l'auto dei militari. Ora si trova agli arrestiÈ finito in manette nella giornata di ieri a(Agrigento) un cittadino straniero che, fermato in seguito ad una lite, ha reagito con violenza nei confronti dei rappresentanti delle forze dell'ordine, danneggiando l'auto di servizio. Tutto è nato da una richiesta inoltrata alle autorità locali, contattate da un extracomunitario che chiedeva disperatamente aiuto. Un suo connazionale, infatti, lo aveva appena aggredito dopo una discussione, riuscendo anche a ferirlo. Immediato l'intervento dei carabinieri della tenenza di, che hanno raggiunto il luogo segnalato ed individuato i due contendenti. Alla vista dei militari, il violento aggressore ha dato subito in ...