Decreto sicurezza bis | via libera dal Cdm | Ecco cosa cambia

(Di martedì 11 giugno 2019) Il Consiglio dei Ministri che si è svolto oggi a Palazzo Chigi ha dato il viaalbis, come anticipato nelle ultime ore. L'annuncio è stato dato in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e il Ministero dell'Interno Matteo Salvini, che ne ha illustrato i punti salienti.Tre le finalità: lotta all'immigrazione clandestina, al centro anche del comitato per l'ordine e lache si è svolto stamattina e registra notevoli passi in avanti; c'è un capitolo cui tengo particolarmente che inasprisce le sanzioni per chi agisce con caschi, bastoni o mazze contro le forze dell'ordine.Il testo approvato, composto da 18 articoli a cui si è lavorato in queste ultime settimane, prevede l'assunzione di 800 persone negli uffici giudiziari "con spesa di 28 milioni euro a carico del ministero per l'esecuzione ...

