Uccide la compagna a coltellate ​davanti alla bimba di 10 anni

(Di lunedì 10 giugno 2019) Giovanna Stella Il femminicidio è avvenuto a Cisterna di Latina, nel quartiere San Valentino. Sono ancora in corso le indagini Tragedia a Cisterna di Latina. In una abitazione nella zona residenziale del quartiere San Valentino è stato trovato il corpo senza vita di una donna di 36. Adrla - secondo le primissime informazioni - sarebbe stato il compagno con un'arma da taglio. Gli agenti avrebbero trovato sul luogo dell'omicidio la figlia di diecidella vittima. Laè sotto choc. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Latina intervenuti in un’abitazione in via Palmarola, nel quartiere San Valentino che sono intervenuti questa mattina. Sulle indagini c’è, per ora, il massimo riserbo da parte degli investigatori dell’Arma che stanno svolgendo accertamenti per ricostruire la vicenda. Secondo indiscrezioni, la donna sarebbe stata colpita a ...

