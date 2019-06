Tempi di m... in Italia! Sexy Naike Rivelli senza veli sul wc

(Di lunedì 10 giugno 2019)ha deciso di postare su Instagram una fotosul water per esprimere il suo totale dissenso nei confronti del periodo difficile che l'Italia sta vivendo in questi ultimi anni La provocazione è lo stile con cui lariesce sempre ad arrivare al nocciolo delle questioni e sul suo profilo Instagram non mancano foto in cui la figlia di Ornella Muti non si mostri in deshabillé per esprimere il proprio dissenso nei confronti di qualcosa (o qualcuno).L’ultimo scatto che la ritrae completamente nuda è stato postato dallasolo qualche ora fa e la ritrae seduta sul water con le mani che coprono il seno e vestita solo dei tacchi a spillo. La sua “denuncia”, in questo caso, è rivolta proprio al periodo difficile che l’Italia sta vivendo negli ultimi, ma la polemica, poi, si fa più ampia e abbraccia vari aspetti della nostra società che, secondo, stanno andando alla deriva.

“Tempi di merda in Italia. Un Paese nella Merda! Governo Cesso. Leggi che cambiano... Negozi di Canapa Legale che chiudono.. ! – ha sbottato lei sui social - . L’ambiente dello Spettacolo e TV al top del trash, infestato da calippocrazia e gestito da Lobby varie.. Come tutti i settori in Italia del resto.. mazzette favori favoreggiamenti prostituzione ecc ecc... Siamo al Primo Posto dei Paesi in Merda in Europa”.Uno sfogo condiviso da molti, ma che ha scatenato non poche polemiche proprio per il modo in cui Naike Rivelli ha deciso di esprimerlo. La sua nudità, mai nascosta sui social, dove si è spesso mostrata senza veli, non è stata apprezzata da alcuni utenti della rete, che hanno commentato negativamente la modalità scelta dalla figlia della Muti di comunicare e condividere pensieri in rete.“Stando nuda pensi di migliorarlo così tanto??”, “Ha parlato lei...rappresentante del trash e della volgarità! Una "cacca" in più che si aggiunge al resto...”, “Da quale pulpito, ma per carità”, “Il tuo contributo nel mondo fa innalzare del mille per cento la soglia del trash.... Chi è senza peccato scagli la prima pietra!!!”, si legge tra i commenti all’ultimo post della Rivelli.