Double Fine | Tim Schafer spiega perché la compagnia si è unita a Microsoft

(Di lunedì 10 giugno 2019) Come probabilmente saprete, nel corso della conferenza E3 2019 di, il colosso di Redmond ha annunciato un'altra acquisizione, ovvero quella di. Ora, grazie alla segnalazione di VG247.com, apprendiamo le motivazioni dietro questa decisione,te dal boss Timche la mossa aiuta a dare allo studio più stabilità per fare gli stessi giochi che laha sempre fatto e entrare indà allo studio in crescita più solidità per spingere Psychonauts 2 giochi futuri."Essere indipendenti per quasi 20 anni ha dato aun'identità distinta e uno spirito unico che è davvero profondo e nessuno può cambiarlo", hato. "ci vuole per quello che siamo e per il tipo di giochi che stiamo già facendo."Leggi altro...

