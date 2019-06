Kate e Meghan | il linguaggio del corpo conferma | sono rivali

dilei

(Di domenica 9 giugno 2019) Ci hanno provato, questo bisogna riconoscerlo, ma tra le due, le più brava e spontanea è stata. Sarà per il suo passato d’attrice o per una maggiore spigliatezza naturale, ma l’esuberante americana, chiacchierando in carrozza con la cognataMiddleton, in occasione del Trooping the colour, è apparsa visibilmente più a suo agio e rilassata. Sorriso aperto, contatto visivo mantenuto costantemente durante tutta la chiacchierata, l’americana è apparsa serena e radiosa, nella sua prima uscita pubblica dopo la nascita del piccolo Archie. Lo stesso non si può dire di, che con un sorriso un po’ tirato stampato in viso, è apparsa più sulle sue, quasi sulla difensiva, atteggiamento che potrebbere le voci di una presuntatà fra le due Duchesse. Almeno secondo gli esperti didelinterpellati dal Sun, ansioso, come tutti gli altri tabloid ...

