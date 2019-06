Il premier sul risciò

Matteo Salvini - l'indiscrezione sulla crisi. "Si aprono spiragli" - come potrebbe diventare premier - presto : Fino a qualche giorno fa Matteo Salvini ribadiva il suo "no" ai ribaltoni e di non aver alcuna intenzione di governare con eventuali cani sciolti in uscita dal M5s. Di più, secondo il Tempo ai suoi fedelissimi durante la parata del 2 giugno assicurava: "Tra un paio di settimane faccio saltare tutto"

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Maggio : Salvini si crede il premier e fa dimettere nelle proprie mani il viceministro Rixi condannato : Guai leghisti Rixi condannato per le spese pazze: molla la poltrona Rimborsopoli in Liguria – La sentenza: 3 anni e 5 mesi al viceministro Salviniano accusato di peculato e falso quando era capogruppo regionale del Carroccio di Ferruccio Sansa Il porto dei veleni di Marco Travaglio Come avrete capito, se siete riusciti a non perdervi nella giungla di magistrati, correnti, indagati, indagatori, dossieranti e dossierati, è in corso ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Maggio : Mattarella s’aggrappa a Conte. Se si vota - Salvini diventa premier e si sceglie il nuovo presidente : I colloqui – Il Colle vuole congelare la crisi: teme il governo tra Lega e FdI Conte sale al Quirinale dopo aver visto i vicepremier. Si tenta di stabilizzare l’attuale esecutivo: in caso di voto i sovranisti avrebbero 328 seggi di Fabrizio d’Esposito Viva i vinti di Marco Travaglio Dopo due giorni e due notti di commenti sull’apocalittica, catastrofica, epica, spettacolare disfatta dei 5Stelle, mi è improvvisamente passata la ...

Le mani di Salvini sulla Difesa - mentre cresce il partito “Giorgetti premier” : Roma. La versione ufficiale vuole che di rimpasto manco si parli. “Roba da Prima Repubblica che non c’interessa”, dice, liquidatorio, Giancarlo Giorgetti, che in cuor suo confida ancora di riuscire a convincere Matteo Salvini della necessità di far saltare il tavolo dopo il voto di domenica, e sempr

Luigi Di Maio - il siluro da Davide Casaleggio sul secondo mandato : il vicepremier prova a minimizzare : A pochissimi giorni dal voto, il proprietario del M5s, Davide Casaleggio, ha lanciato un messaggio che a molti è apparso come un avvertimento per Luigi Di Maio. Intervistato da Le Monde, Casaleggio ha rilanciato una vecchia regola grillina, che sembrava ormai passata in secondo piano tra le priorità

Renzi show sul palco : da Salvini a Di Maio tutte le battute dell'ex premier contro il governo : L'ex premier: «L'Italia non conta più una cippa, Conte disastro, Salvini? Bestemmiava come uno scaricatore di porto»

“God Save Justin Trudeau” - su Loft il docu-film sul premier canadese : “Abbiamo usato la boxe come metafora della vita politica” : Justin Trudeau, vale a dire il primo ministro canadese, non è un nome troppo noto nel nostro Paese. Sapere che la sua scalata politica è iniziata a seguito di una vittoria sul ring lo rende di certo più interessante, ma siccome anche questa è una parte della storia non troppo famosa, i registi Eric Ruel e Guylaine Maroist hanno pensato di realizzare un documentario, “God Save Justin Trudeau”, disponibile in abbonamento su sito ...

Il premier Conte a 360° : “Amo la Roma - tifavo Foggia”. E sull’addio di De Rossi - sullo stadio e sulla violenza… : In un’intervista alla Gazzetta dello Sport il premier Giuseppe Conte parla delle sue passioni sportive, in particolare di quella per il calcio. Racconta che il suo tifo per la Roma è nato “molto lentamente. Mi trasferii a Roma per gli studi universitari, ma i primi anni rimasi tiepido rispetto alle squadre Romane. Mi portavo appresso il tifo per il Foggia dell’epopea zemaniana e ancora conservavo il ricordo della ...

Il braccio di ferro tra i due vicepremier sul contratto di governo : Complice forse la campagna elettorale per le europee del 26 maggio, il clima di scontro a tutto tondo tra M5s e Lega arriva a toccare livelli elevati, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini che ormai si 'sfidano' a tambur battente sui temi dell'agenda politica e, soprattutto, sulle misure da sottoporre all'attenzione della prossima riunione del Consiglio dei Ministri. Riunione che, al momento, non risulta ancora convocata e che potrebbe non essere ...

Risultati premier League - il Manchester City è campione d’Inghilterra : decisiva la vittoria 1-4 contro il Brighton [FOTO] : 1/21 AFP/LaPresse ...

Risultati premier League live - ultimi minuti emozionanti per il titolo : Risultati Premier League live – Si sta giocando l’ultima giornata valida per la Premier League, grande spettacolo negli ultimi minuti per la corsa al titolo. In campo il Manchester City e liverpool, testa a testa tra le due squadre per vincere il campionato. I Reds sono reduci dalla clamorosa rimonta in Champions League contro il Barcellona, in Europa percorso deludente per la squadra di Guardiola. Risultati Premier League ...

Il premier indiano Modi punta sul nazionalismo per vincere le elezioni : Una campagna elettorale piena di favoritismi e di retorica nazionalista, accompagnata da un’opposizione divisa, danno al premier ampie possibilità di un secondo mandato. Leggi

Salvini - prima sconfitta sul caso Siri. La resa dei conti col premier alle urne : «L'Armando furioso? Lo abbiamo difeso finché è stato possibile, ma non potevamo far saltare il governo su Siri...». Il leghista Claudio Borghi sparisce dentro l'aula della Camera e la frase semiseria ...

Matteo Salvini sconfitto sul caso Siri risponde con un'agenda da premier sovranista : Nella giornata in cui gli tocca incassare la sconfitta sul caso Siri, con la revoca dell’incarico al sottosegretario leghista, Matteo Salvini risponde con un’agenda da premier sovranista.Il ministro dell’Interno infatti ha annunciato su Facebook di avere una intensa giornata di incontri al Viminale. Tra questi il ministro degli Esteri brasiliano del governo di ultra destra di Jair Bolsonaro e il presidente nazionalista ...