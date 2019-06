Gp Canada, pole di Vettel su Hamilton

Graffio diquandopregustava la.Il ferrarista fa un ultimo giro record in 1'10"240 e stacca di oltre due decimi il rivale. Seconda fila per Leclerc e Ricciardo (Renault). In terza Gasly e Bottas (in difficoltà in Q3). Qualifiche rallentate dall'incidente a Magnussen negli ultimi secondi della Q2 Distrutta la Haas, nessuna conseguenza per il pilota danese. Ne fa le spese, sportivamente, Verstappen che non può completare l'ultimo tentativo di passare in Q1 e si ferma all'11° tempo.(Di sabato 8 giugno 2019)