Firenze Rocks 2019 come arrivare | parcheggi | orari | scaletta

cubemagazine

(Di sabato 8 giugno 2019). Il 13, 14, 15 e 16 giugno torna all’Ippodromo del Visarno diil festival con una line up davvero incredibile. Di seguito tutte le info utili suline up e headliners Anche quest’anno uno dei ritrovi più importanti della musica italiana dal vivo sarà, con quattro giornate tutte dedicate alla grande musica internazionale. Nella prima giornata di giovedì 13 giugno saranno protagonisti gli The Smashing Pumpkins e i Dream Theater, mentre suoneranno il giorno seguente Ed Sheeran, Snow Patrol e Zara Larsson. Headliner il 15 giugno sarà Eddie Vedder. Infine chiuderanno il 16 giugno The Cure e Sum41. Alcuni biglietti sono ancora disponibili in vendita online su Ticketone.13 giugno: Tool + The Smashing Pumpkins + Dream Theater + ...

Metalitalia : FIRENZE ROCKS 2019: orari, mappa, regolamento e info utili #DREAMTHEATER #SKINDRED #SMASHINGPUMPKINS #SUM41 #TOOL -… - QuiNewsFirenze : Firenze Rocks, alle Cascine in #tramvia e mobike - PearlJamOnLine : ?? Manca una settimana al concerto di Eddie Vedder al @FirenzeRocks: tutto quello che c’è da sapere. #EddieVedder… -