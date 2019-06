Il piccolo Ruben trovato morto in acqua! Era scomparso da casa mentre giocava nel cortile

(Di venerdì 7 giugno 2019) Si sono concluse nel peggiore dei modi le operazioni di ricerca delScott, il bambino australiano di appena due anni che eranel nulla martedì pomeriggioneldella sua abitazione, una fattoria nella remota regione dell'Estremo nord del Queensland, in Australia. Dopo oltre due giorni di ricerca, i soccorritori purtroppo hanno riil suo corpicino senza vita sul fondo di uni dei tanti corsi d'acqua che attraversano la zona. A individuare il cadavere e a portalo in superficie sono stati i sommozzatori che da ore scandagliavano i vari torrenti e laghetti di cui è piena la zona. Uno strazio per i genitori e i parenti che fino all'ultimo hanno sperato di poterlo ritrovare in vita, magari infreddolito e malconcio tra l'ampia vegetazione che circonda la fattoria.