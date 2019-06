Tutto su Snapchat | Cos’è | Come funziona e Come usarlo

La "Snapchat dysmorphia" è essere disposti a Tutto per un viso da selfie. Anche a un intervento chirurgico : Marika non aveva un cattivo rapporto con lo specchio, ma con lo schermo del cellulare. Ogni volta che scattava un selfie da postare sul suo account Instagram, seguiva un fine lavoro di postproduzione. "Sai come funziona, no?", mi ha chiesto, mentre parlavamo della sua decisione di ricorrere alla chirurgia estetica per intervenire col bisturi laddove aveva sempre agito solo tramite applicazioni virtuali. In realtà no, non lo sapevo. Su ...