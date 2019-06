Sole e Space Weather | Parker svela i segreti della nostra stella

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) Perché la zona esterna del, l’atmosfera solare, è più caldasuperficie? Uno studio dell’Università del Michigan condotto grazie ai datisonda, potrebbe rispondere a questa domanda. Tra due anni, la sonda Nasa, sarà la prima ad entrare nell’atmosfera solare per testare la teoria secondo la quale il riscaldamento di questa zona è causato da piccole onde magnetiche che si muovono avanti e indietro all’interno dell’area. La soluzione di questo enigma – spiega Global Science – aiuterebbe gli scienziati a comprendere meglio le dinamiche dello, ovvero il cambio delle condizioni ambientali nello spazio esterno, che influenza la Terra e le nostre tecnologie. E’ già noto che alcuni componenti dell’atmosfera solare subiscono un riscaldamento preferenziale, vengono cioè riscaldati a temperature diverse: in particolare alcuni ioni più pesanti vengono ...

rnitsch : RT @AstroPratica: Il #Sole del mese! Una sezione con articoli contenenti gli orari di #alba e #tramonto della nostra stella per tutto il me… - AstroPratica : Il #Sole del mese! Una sezione con articoli contenenti gli orari di #alba e #tramonto della nostra stella per tutto… - rnitsch : RT @AstroPratica: Il #Sole del mese! Una sezione con articoli contenenti gli orari di #alba e #tramonto della nostra stella per tutto il me… -