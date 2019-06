Minorenni stuprate in nome di Dio: arrestato guru della chiesa “La luz del Mundo”

(Di giovedì 6 giugno 2019) Naasón Joaquín García, il capomessicana “La Luz del, è considerato da quasi due milioni di fedeli un apostolo di Gesù. Martedì la polizia lo haa Los Angeles con l’accusa di abusi sessuali su almeno quattro, possessione di pornografia infantile e altri reati. Per i seguaci del, l’accusa è "falsa e infondata” e hanno organizzato veglie di preghiera in tutto il Messico implorando l’intervento divino per la sua liberazione.