Il nuovo Google Discover arriva in Italia | più pulito e folto di prima

nuovo inizio con Stadia Connect : orario e link streaming della conferenza Google : Si scrive Stadia Connect, si legge "momento della verità". Almeno per Google, che con la conferenza in programma nel pomeriggio di oggi, 6 giugno, ha intenzione di svelare tutte le caratteristiche ancora sconosciute di Stadia, la sua piattaforma pensata per il gaming in streaming, sfruttando le potenzialità della tecnologia Cloud. Questo significa che molto presto andremo a scoprire la data di uscita, il prezzo - probabilmente sia in ...

Google Stadia : "l'attesa è quasi finita" - nuovo evento dedicato ai giochi tra pochi giorni? : Tra pochi giorni potrebbero arrivare nuove informazioni su Google Stadia, il servizio di cloud gaming che promette di stravolgere gli attuali equilibri del mercato videoludico.La scorsa settimana Google aveva promesso novità su data di lancio, prezzo e line-up dei giochi del servizio nel corso del periodo estivo. Promessa a cui sono seguiti nei giorni successivi diversi tweet del profilo ufficiale di Stadia atti a stuzzicare la curiosità dei ...

Un nuovo dispositivo della serie Google Nest è stato certificato dalla FCC. Potrebbe trattarsi di una sveglia intelligente, ma mancano i dettagli.

Nei mesi scorsi App Google e le impostazioni di Google Assistant sono state rinnovate con il tema Material e quest'ultima riprogettazione è ancora in corso

La Commissione federale delle comunicazioni ha appena certificato un dispositivo Google che sembra essere un gadget piuttosto atipico identificato dal numero di modello G022A. Il dispositivo risulta essere originario della Cina, munito di Bluetooth Low Energy e progettato per funzionare anche con un'app complementare. Il numero di modello suggerisce che il dispositivo sia in qualche modo collegato al brand Pixel.

Google sfotte - di nuovo - Apple : ecco Apple Maps su iPhone Xs a confronto con Google Maps AR su Pixel 3a : L'annuncio mostra un utente che naviga con Apple Maps e solo un punto blu rispetto alla visualizzazione AR simulata in Google Maps su Pixel 3a. Nel confronto affiancato, il dispositivo di Google mostra grandi frecce mobili immediatamente davanti all'utente e in lontananza. Poco prima della fine del breve video di 15 secondi, Google mostra il prezzo di 999 dollari di un iPhone Xs da 64GB rispetto ai 399 dollari necessari per Google Pixel 3a. ...

Non sorprende più il fatto che di tanto in tanto Google modifichi qualcosa da remoto all'interno dei suoi innumerevoli servizi

Al Google Marketing Live 2019 è stato annunciato il nuovo Google Shopping, che sarà il centro dell'esperienza di acquisto, insieme a numerose possibilità per gli inserzionisti.

Google Discover ha introdotto una nuova modalità di personalizzazione del feed, con una "pillola" che permette di nascondere o mostrare più notizie.

Nest Hub Max : il nuovo Google Home Hub - una novità di Google I/O 2019 : Con un abbonamento, Hub Max può trasmettere in streaming i programmi e gli spettacoli che tu puoi scegliere su YouTube TV. Sarà di più di una TV, perché dal display potrai seguire corsi e ascoltare ...

Google Pixel 3a è il nuovo smartphone da comprare a meno di 400 euro? : Al giorno d'oggi ci si aspetta molto da un Google Pixel: una fotocamera premium con cui scattare foto splendide, uno strumento che ci aiuti nelle attività di tutti i giorni e una batteria capace di durare a lungo. Il tutto senza spendere una fortuna. Per questo Google ha deciso di affiancare ai propri smartphone top di gamma un'alternativa “low cost” che costi la metà rispetto ad un Pixel tradizionale. Così sono nati i nuovi Google Pixel 3a e 3a ...

Il nuovo Google Pixel 3a costa meno del Samsung Galaxy S10 - ma fa foto migliori con poca luce : Sta facendo discutere non poco in queste ore l'ultimissimo arrivato in casa Android, vale a dire il cosiddetto Google Pixel 3a, che nonostante un prezzo di listino pari a "soli" 399 euro, a detta di alcuni esperti del settore può essere paragonato addirittura al tanto decantato Samsung Galaxy S10. Dopo aver analizzato più da vicino la scheda tecnica dell'ultimo arrivato, con un articolo specifico pubblicato in mattinata, ora possiamo prendere in ...

Google rilancia sull'intelligenza artificiale. E arriva un nuovo smartphone Pixel low cost : Alla conferenza per gli sviluppatori I/O in California, Big G svela le novità per Assistant, già su un miliardo di dispositivi. E punta sull'evoluzione dei dispositivi connessi e della realtà aumentata

A poche ore dall'apertura del Google I/O 2019 un nuovo smaet display realizzato da Google, forse il Nest Hub Max, passa dalla FCC.