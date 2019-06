Un’ombra sulla valle dell’Omo

internazionale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Per sei anni Fausto Podavini ha documentato lo sviluppo e le conseguenze della costruzione della diga Gibe III, in Etiopia. Una minaccia per l’ambiente e per la vita delle comunità locali. Leggi

shutv4p : RT @cliffghast: Campagna di sensibilizzazione estiva sulla tutela dei valdostani: essi sono una specie protetta e non reggono bene le alte… - reallysadflower : RT @cliffghast: Campagna di sensibilizzazione estiva sulla tutela dei valdostani: essi sono una specie protetta e non reggono bene le alte… - tal_Marco : @_FinoAllaFine__ Vedo un ombra sinistra allungarsi sulla Continassa. Anzi SINISA #Guardiola #Sarri -