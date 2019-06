Procedura Ue contro l' Italia Regole violate | via quota 100

La Commissione Ue : “Violate le regole sul debito. La Procedura contro l’Italia è giustificata” : La Commissione europea ha deciso: la procedura per debito «è giustificata», ora la parola passa ai governi. Il collegio dei commissari ha dato il via libera questa mattina al rapporto in cui si sottolinea che «il criterio del debito non è rispettato». I fattori attenuanti indicati dal governo italiano non sono stati riconosciuti. Anzi, la deviazion...

Gli squilibrati d'Europa. Per Bruxelles "giustificata Procedura di infrazione" contro l'Italia : “Per l’Italia, è giustificata una procedura per disavanzi eccessivi per il debito”. Sic et simpliciter: come previsto, la Commissione Europea approva il pacchetto di primavera e per l’Italia raccomanda una procedura per debito elevato, già al 132,2 per cento del pil nel 2018 e in aumento al 133,7 per cento quest’anno e al 135,2 per cento nel 2020, secondo le previsioni di Bruxelles. Ora, per evitarla, ...

Bruxelles avvia la Procedura per debito eccessivo contro l’Italia : è la prima volta : La Commissione europea ha annunciato stamani che una procedura per debito eccessivo ai danni dell'Italia «è giustificata» secondo le regole comunitarie. Bruxelles chiede una riduzione della spesa pubblica netta dello 0,1% con un aggiustamento strutturale dello 0,6% del Pil.A questo punto il dossier passa ai governi europei che dovranno dire la loro e chiedere l'apertura formale di un iter mai utilizzato finora...

Cosa succede se la UE apre una Procedura di infrazione contro l’Italia : La stampa da ormai per inevitabile una procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia: mentre la Commissione prepara la sua replica al ministro dell'Economia Giovanni Tria e redige le sue raccomandazioni, vediamo a che Cosa corrispondono le accuse rivolte al nostro Paese in materia di deficit e debito pubblico, in che modo si svolgerà l'iter e le conseguenze dirette che questo avrà sulle tasche dei cittadini.Continua a ...

Oettinger : “Se i numeri saranno confermati avvieremo la Procedura contro l’Italia” : È attesa per oggi la valutazione dell’Unione europea dopo la lettera di Roma sui conti. Come anticipato da La Stampa oggi la Commissione Ue dovrebbe presentare il rapporto sull’indebitamento dell’Italia e avviare l’iter per la procedura di debito eccessivo. Una procedura confermata dal commissario al Bilancio Guenther Oettinger, che intervistato ie...

Bruxelles - pronta la Procedura sul debito contro l’Italia. La Commissione vede la fine del governo : E se la procedura sul debito finisse per dare la spallata definitiva al sempre più traballante governo italiano? Ai piani alti delle istituzioni europee c’è la consapevolezza che si tratta di uno scenario “altamente probabile”, come rivela una fonte vicina a un commissario di peso. “Anche se - aggiunge - non è certo questo l’obiettivo della Commiss...

Nuovo sit-in a Casal Bruciato contro lo sfratto di una 72enne | Raggi va dall'anziana : "Procedura bloccata" : La sindaca di Roma si è recata nel quartiere per far visita alla signora Maria Pia. Intanto, l'Ater ha fatto sapere in una nota che lo sgombero non era in programma

Procedura Ue contro la Regione Lazio per discriminazione ai rom sulle case popolari : Nell’assegnazione delle case popolari, secondo l’Unione Europea, “le popoLazioni rom sarebbero discriminate”. Lo afferma l’assessore al Bilancio della Regione Lazio Alessandra Sartore nella sua informativa in Consiglio regionale. L’Ue avrebbe quindi aperto una Procedura di pre-infrazione nei confronti della Regione Lazio, chiedendo una serie di informazioni nell’ottica della della direttiva 2000/43 ...