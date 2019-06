Neonato morto in ospedale | sette indagati

Siena - Neonato morto dopo parto cesareo/ Accertamenti dell'ospedale su cause decesso : A Siena un neonato è morto subito dopo il parto nonostante il tempestivo intervento dei medici. Ospedale avvia Accertamenti su cause decesso.

Neonato morto dopo parto in casa : indaga la procura : Tragedia a . Una donna barese di 43 anni ha partorito in casa, all'alba di oggi, ma, all'arrivo del 118, il bambino era già morto. Sul caso indaga la Polizia, coordinata dalla procura di Bari, per ...

Bari - Neonato morto dopo il parto in casa : giallo sulle cause - la Procura avvia un'indagine : partorisce in casa e il bambino muore: è accaduto a Bari, nel quartiere Poggiofranco, protagonista una donna di 43 anni. Si indaga per capire se si tratti di un infanticidio o di una disgrazia. Ad ...

Bari - Neonato morto dopo il parto in caso : indaga la Procura : Una donna di 43 anni con problemi psichici ha partorito in casa ma, all'arrivo del 118, il bambino era già morto. La polizia indaga per accertare se si tratti di un parto prematuro, di una tragedia o di un infanticidio