L' Anm | Via dal Csm tutti i togati coinvolti nell' inchiesta | non basta

(Di mercoledì 5 giugno 2019) “L’autosospensione non, i magistratia vicenda delle nomine si dimettano”. Pasquale Grasso, presidente dell’Anm, lancia un messaggio forte dopo la bufera che sta sconvolgendo il potere giudiziario, partita dall’dei pm di Perugia su Luca Palamara. Le sue parole arrivano all’indomani del plenum straordinario del Csm, in cui il vicepresidente Ermini aveva invocato un “riscatto morale, altrimenti saltiamo”. Grasso continua: “Chi avesse davvero partecipato a un tale sviamento della funzione - uso volontariamente una locuzione poco impegnativa - non potrebbe essere un mio rappresentante’organo di autogoverno dei magistrati”.Il presidente dell’Anm: “Il Csm condivida con noi gli atti non segreti dell’su Palamara”Dopo la polemica che si era scatenata in seguito ...

