Abbassare la pressione del sangue e il colesterolo con il succo di pomodoro non salato

Fisco - Mef : 'Migliorare lotta all'evasione è via per Abbassare la pressione fiscale' : ... le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, firmato dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria , e pubblicato sul sito del Mef. Politica fiscale che sarà al centro ...

Fisco - Mef : “Migliorare lotta all’evasione è via per Abbassare la pressione fiscale” : Per “realizzare un sistema fiscale più equo e favorevole alla crescita” bisogna migliorare la lotta all’evasione, in modo da ridurre la perdita di gettito e abbassare così la pressione fiscale sui contribuenti che adempiono spontaneamente agli obblighi. Sono questi gli obiettivi chiave dell’Atto di indirizzo per le politiche fiscali 2019-2021 che determina gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi ...