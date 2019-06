I titoli di stato dell' Italia sono più rischiosi di quelli greci

Grecia - vince il centrodestra e i mercati festeggiano : tassi sui titoli di Stato al minimo storico. Cala spread con i Btp : Mai così bene. Dopo la vittoria dei liberal-conservatori di Nea Dimokratia alle Europee che apre la strada a elezioni anticipate e ad un governo più gradito ai mercati rispetto a quello guidato da Alexis Tsipras, il tasso di interesse pagato dai titoli di Stato greci a dieci anni è crollato al minimo storico. Il 3,1%, 80 punti base in meno rispetto alla chiusura di venerdì scorso. In grande spolvero anche i titoli quotati sul listino di Atene, ...

titoli di Stato - le tre ragioni che possono fare salire la tensione : Picco di emissioni nette (35 miliardi) a giugno e luglio: vanno in scadenza prevalentemente Bot, reinvestimenti Bce ai minimi. A inizio maggio comprare copertura in derivati (Cds) sul rischio Italexit costava 186,66 punti base a metà mese 218,10 punti base ...

La Cina vende 10 miliardi di titoli di Stato Usa ma rischia una fuga di capitali : Lo scontro sui dazi tra Cina e Stati Uniti sta ormai travalicando le tensioni commerciali, aprendo scenari (e suggestioni) persino più pericolosi e complessi di un rincaro dei prezzi della soia, dei computer o della carne ...

titoli di Stato - venduti in asta 5 - 5 miliardi di Btp e 1 miliardo di bond a 7 anni. In lieve calo i tassi del decennale : Rendimenti stabili nelle aste con cui martedì mattina il Tesoro ha collocato Titoli di Stato per 6,5 miliardi di euro. La terza tranche del Btp a 5 anni, con scadenza 2024, ha avuto richieste per 3,8 miliardi di euro a fronte di un importo assegnato di 2,5 miliardi di euro e un rendimento salito di 1 centesimo da 1,71 all’1,72%. Il Btp a 10 anni, quinta tranche, ha visto richieste per 4,184 miliardi e un importo assegnato di 3 miliardi con un ...

Argentina - tornano i venti della crisi : volano inflazione e rendimenti dei titoli di Stato : Nonostante i soldi ricevuti dal Fondo monetario, insomma, la paura degli investitori torna a fare capolino con l'economia in recessione e l'inflazione sopra il 50 per cento. Inoltre, la riscossa nei ...

Unicredit - l’Ue la accusa di aver fatto cartello per compravendita titoli di Stato. Rischia multa fino a 10% dei ricavi : C’è anche Unicredit tra le otto banche sospettate dalla Commissione europea di aver fatto cartello, tra il 2007 e il 2012 cioè nel pieno della crisi finanziaria, per distorcere la concorrenza nell’acquisto e nello scambio di titoli di Stato europei. La banca ha diffuso la notizia mercoledì sera su richiesta della Consob, più di due mesi dopo che l’Antitrust Ue ha rivelato che alcuni trader appartenenti agli otto istituti avevano ...

Acquisti sui titoli di Stato UE : Acquisti sui maggiori titoli di Stato dell'Eurozona comprimono i rendimenti nel pomeriggio, dopo la conferma da parte della Bce di un approccio di politica monetaria accomodante. Il rendimento del BTP *decennale italiano segna un calo di ben 7 punti base al 2,55% mentre lo yield del *Bund tedesco cede 3 punti base e si porta a quota -0,03 per ...

Fmi : “Problemi di bilancio in Italia riaccendono preoccupazioni sul legame fra titoli di stato e banche in eurozona” : “I problemi di bilancio in Italia hanno riacceso le preoccupazioni sul legame fra titoli di stato e banche e questo ha portato ad un ampliamento degli spread sovrani nella seconda metà del 2018″ nell’area dell’euro. Il giorno dopo il World Economic Outlook, il Fondo monetario internazionale torna a lanciare nel Global financial stability report l’allarme sulle fragilità cui il nostro sistema bancario è esposto per via dei ...