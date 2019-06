Upas | puntata di lunedì 3 giugno | Patrizio geloso di Mimmo

Upas - spoiler puntata di domani : Roberto trova la via d'uscita dai problemi : Continua senza alcun tipo di problema il successo della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che riesce sempre a tenere alta l'attenzione e la curiosità del pubblico, per via dell'arrivo di nuovi personaggi. Roberto sta attraversando un periodo difficile della sua esistenza e sta provando a mettere fine a questa situazione, grazie all'aiuto del figlio Filippo (Michelangelo Tommaso) che gli ha dato validi consigli per uscire dalla ...

Upas - puntata del 16 aprile : continua l'astio tra Diego e il padre : La soap opera 'Un posto al sole' va in onda tutti i giorni della settimana al solito orario creando la curiosità del pubblico da oltre vent'anni, grazie all'arrivo di nuovi personaggi pronti a far crollare le certezze. Le anticipazioni della puntata che viene trasmessa sul piccolo schermo martedì 16 aprile fanno notare che Arianna, nonostante non abbia ottenuto l'appoggio del marito, continuerà ad agire nel modo migliore in cui crede. Arianna ha ...

Upas anticipazioni puntata mercoledì 10 aprile : Mimmo sempre più vicino a Rossella : La puntata di Un posto sole. andata in onda martedì 9 aprile, è terminata mostrandoci Mimmo (Antonio Fattorusso) che dialogava amabilmente con Rossella (Giorgia Gianetiempo). Il ragazzo, fingendosi una matricola di medicina, è riuscito a stabilire un contatto con la ragazza e a conquistare la sua fiducia, sfruttando la dedizione di quest'ultima per lo studio. Non è chiaro ancora se Mimmo semplicemente si sia invaghito di Rossella o se voglia ...

Upas - puntata dell'8 aprile : Guido alle prese con il profilo di Cerruti : Il mese di aprile ha visto nuovi cambiamenti all'interno della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che riesce ad attrarre un pubblico eterogeneo curioso di conoscere le novità presenti nella vita dei personaggi principali. I colpi di scena hanno portato a delle situazioni preoccupanti nella vita di alcuni abitanti di Palazzo Palladini come dimostra l'esempio di Michele alle prese con la vendetta organizzata da Mimmo e Maurizio. Le ...