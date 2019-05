Un laboratorio politico a Roma per arginare l' ondata leghista

huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Con la Francia che va alla Le Pen e l’Italia a Salvini, il trumpismo arriva in Europa. Il Vecchio continente diviso, ogni Paese in ordine sparso (il Regno Unito dilaniato con la Brexit) e ognuno che grida “prima i suoi”.Lo spettro dell’immigrato che ci invade ha inciso in modo trasversale su tutti i Paesi al voto, a volte tanto a volte meno, ma è la costante. Sullo sfondo ci sono invece i problemi veri che sono la disuguaglianza e l’impoverimento che riguarda porzioni sempre più ampie di popolazione.Con algoritmi di distrazione di massa ci hanno fatto credere che il nemico è l’altro, quello che vorrebbe venire da noi e non chi sta in alto e accumula ricchezza.D’altronde nella lotta contro l’élite il popolo americano ha eletto il plurimiliardario Trump, e in Ungheria Orban. In Italia la destra di Salvini ...

