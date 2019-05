Tav | la deputata di FI | “Si fa o no?” E alla risposta di Toninelli in Aula scoppia la

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) “Ministro, la Tav si fa o no?“. La domanda,Camera, arriva ddi Forza Italia, Deborah Bergamini, ed è diretta nel corso delle interrogazioni ina Danilo. “L’80% degli elettori in Piemonte (la somma dei partiti favorevoli all’Alta velocità, ndr) hanno detto di sì” ha premesso la forzista nel suo intervento. Ladel titolare del Ministero delle Infrastrutture è stata articolata e ha preso le mosse dal confronto, sull’opera, da parte dei governi di Italia e Francia. Poi ha toccato il decreto sblocca cantieri, che “consentirà di individuare commissari che avranno il compito di accelerare le procedure per una serie di opere stradali e ferroviarie di rilevante entità”, per finire con un “confermo quindi l’impegno del Governo, pienamente condiviso, sugli investimenti per il rilancio ...

