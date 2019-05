Smettila di avere fretta | rallenta e inizia a vivere

dilei

(Di martedì 28 maggio 2019) Oggi abbiamo tutte paura del tempo, di perderlo, di non viverlo, ma questa continua accelerazione ci fa sprecare la nostra vita. La società in cui viviamo oggi ci ha trasmesso delle regole, tra queste, il dover fare tante cose nel minor tempo possibile per non sprecare nessun momento. Il paradosso sta nel fatto che più viaggiamo veloci, più rischiamo di perdere pezzi della nostra esistenza. A volte, decellerare, è il modo migliore perre are, vuol dire imparare ad apprezzare i dettagli, anche i più piccoli, che nella folle corsa contro il tempo siamo abituate a perdere. Più la vostra vita sarà fatta di corse, più il rischio di perdervi in questo folle ritmo sarà alto. Arriverà un momento in cui, vi renderete conto che tutto vi sta sfuggendo di mano e che alcune cose, non torneranno più. Come una cena con la famiglia e la crescita dei vostri bambini, o il rumore ...

ehiimboo : @alIgdrgrant @gdratwood @eloiseafisher smettila potete avere una conversazione pubblica senza di me - BaldanEnzo : @matteorenzi @RadioRadicale Renzi smettila di dire cazzate ne hai già detto troppo devi solo che vergognarti e and… - saskitty : @00haechannel smettila di avere cellulari che non leggono emoji che uso 24/7 -