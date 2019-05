Mazda MX-5 - In spider | a spasso nelle Langhe

quattroruote

(Di martedì 28 maggio 2019) Ormai è un classico: con larrivo della primavera, gli irriducibili "mazdisti", fedelissimi della MX-5, si ritrovano per una scampagnatache fa segnare qualche record. Così è stato anche questanno: levento, organizzato daMotor Italia con il Registro ItalianoMX-5 e le concessionarie di Alba, Asti, Alessandria e Tortona del marchio giapponese, ha visto partecipare 185 vetture della Casa di Hiroshima con 380 fedeli appassionati, convenuti per celebrare il trentennale delliconica roadster.Su e giù in Piemonte. Andar per, giunto al 17 appuntamento, si è tradotto in due sessioni di guida allandatura turistica indispensabile per apprezzare i panorami vitivinicoli della zona, riconosciuti - con il Roero e il Monferrato - dallUnesco come uno dei Patrimoni dellUmanità, e in una serie dinevitabili soste, fra trattorie e aziende agricole. In tutto, 135 ...

