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Traffico Roma del 25-05-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 25-05-2019 ore 13 | 30 VIABILITÀ Roma SABATO 25 MAGGIO 2019 ORE 13:20 M.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 25-05-2019 ore 13:30 (Di sabato 25 maggio 2019) VIABILITÀ Roma SABATO 25 MAGGIO 2019 ORE 13:20 M.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico AL MOMENTO REGOLARE LUNGO IL GRANDE RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA APPIA E LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI. SU VIA APPIA, CODE PER UN INCIDENTE IN ZONA CAVA DEI SELCI IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE. ALLE PORTE DI Roma LUNGO VIA SALARIA INCIDENTE IN LOCALITÀ TENUTA SANTA COLOMBA. CODE IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA. LUNGO VIA PRENESTINA UN ALTRO INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI COLLE PRENESTINO, ANCHE QUI SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. AL TRIONFALE CHIUSA VIA LA NEBBIA, DA VIA PINETA SACCHETTI A VIA COGOLETO A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE.   INFINE SUL LITORALE RomaNO DI OSTIA CHIUSA PER INCIDENTE VIA ANGELO OLIVIERI TRA VIA LUDOVICO DE FILIPPI E VIA CAPO PASSERO. Traffico ...
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