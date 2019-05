Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo contro la giuria | “Basta!”

Ballando Con Le Stelle - Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro contro la giuria : "Siete offensivi - avete stancato" : Non si placano le polemiche tra la giuria di Ballando Con Le Stelle e la coppia di ballerini arrivati alla seconda semifinale, in onda proprio in questo momento su Rai 1, composta da Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro. A far scoppiare il litigio stavolta il giurato Guillermo Mariotto, che inizia a motivare il suo voto (un bel 5, dato senza esitazione) con un aggettivo ben preciso rivolto a Nunzia e alla sua esibizione: pesante. "Sei ...

L’Eredità - “Raimondo Todaro vuole rubare a Flavio Insinna il posto di conduttore” : L’indiscrezione la lancia Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: “Al Foro Italico – si legge – dove va in onda Ballando con le stelle, si dice che Raimondo Todaro si sia un po’ montato la testa e che stia facendo di tutto per diventare conduttore. Il suo obiettivo? Nientedimeno che scippare L’Eredità a Flavio Insinna“. Insomma, il ballerino avrebbe delle mire decisamente importanti. Anche perché non avendo alcuna esperienza ...

Raimondo Todaro a Storie Italiane : “Flirt tra Osvaldo e Veera? Rido” : Storie Italiane: Raimondo Todaro smentisce il presunto flirt tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen Si è tornato a parlare del presunto flirt tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo a Storie Italiane nella puntata di oggi, mercoledì 22 maggio 2019, dopo le indiscrezioni lanciate qualche giorno fa da Dagospia. E per l’occasione Eleonora Daniele ha invitato alcuni dei protagonisti di Ballando con le stelle, ossia Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo, ...

Domenica In - Nunzia De Girolamo : “A furia di ‘fare l’uomo’ avevo perso la mia femminilità”. E Raimondo Todaro interviene per dire la sua sulla giuria : Tra gli ospiti di oggi della puntata di Domenica In, Mara Venier ha ospitato anche Nunzia De Girolamo. L’ex deputata di Forza Italia ora concorrente di Ballando con Le stelle si prepara a condurre Linea Verde tra le polemiche. Ma per il momento pensa ancora al programma di Milly Carlucci: “Stavo lavorando con Massimo Giletti a Non l’Arena, poi Milly Carlucci mi ha chiesto di fare questa trasmissione. Ha insistito molto, ho cambiato ...

NUNZIA DE GIROLAMO E Raimondo TODARO/ 'Lucarelli? Pregiudizio su di me' - Domenica In - : NUNZIA De GIROLAMO e RAIMONDO TODARO a Domenica In. Nonostante le critiche e polemiche, la concorrente di Ballando con le stelle rivela: 'ho già vinto'

Nunzia De Girolamo : “Ecco cosa mi ha insegnato Raimondo Todaro” : Nunzia De Girolamo parla del rapporto con Raimondo Todaro Quella tra Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro è una delle coppie più solide e unite di Ballando con le Stelle 2019. Nonostante la differenza d’età – lei 43 anni, lui 32 – il ballerino e l’ex deputata sono molto complici e affiatati. Dettagli che si […] L'articolo Nunzia De Girolamo: “Ecco cosa mi ha insegnato Raimondo Todaro” proviene da Gossip ...

Selvaggia Lucarelli litiga con Raimondo Todaro. Zazzaroni lo affonda : Ballando con le stelle 2019, Selvaggia Lucarelli contro Raimondo Todaro: “Hai dormito fino a stasera!” Momenti di tensione nella puntata di Ballando con le stelle 2019 di stasera, sabato 11 maggio 2019, al momento della votazione del numero di Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro. Il ballerino, infatti, si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli, poiché non ha per niente gradito un suo tweet sulla De Girolamo, fatto in diretta, ...

Nunzia De Girolamo svela il difetto di Raimondo Todaro : Ballando, Nunzia De Girolamo: ecco qual è il difetto di Raimondo Todaro Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro sono sicuramente una delle coppie più frizzanti dell’edizione in corso di Ballando con le stelle. L’ex parlamentare e il ballerino professionista hanno costruito un bellissimo rapporto. Appaiono infatti sempre molto affiatati e complici, sia in pista che […] L'articolo Nunzia De Girolamo svela il difetto di Raimondo ...

Lite furibonda tra Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro - : Roberta Damiata Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro litigano in sala prove di Ballando con le stelle. Il video esclusivo è stato trasmesso Storie Italiane. Il video e l'intera puntata è visibile su RaiPlay ?

Storie Italiane - furibonda lite fra Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro - : Roberta Damiata Saltano i nervi in sala prove tra Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro Nella nostra intervista di qualche settimana fa a Nunzia De Girolamo, tra le altre curiosità ci aveva raccontato quanto lei e il suo ballerino Raimondo Todaro avessero due caratteri molto forti. E non aveva certo detto una bugia visto che oggi a “Storie Italiane”, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, è stato mandato un video in ...