Tvboy colpisce ancora | Salvini e “La dittatura del selfie”

(Di venerdì 24 maggio 2019) Nuova azione di, street artist siciliano, a Roma. A due giorni dalle elezioni europee, la provocazione questa volta ha come protagonista il leader della Lega Matteo. Affacciato a un balcone, con dietro un vessillo mezzo italiano e mezzo europeo, il vice-premier sorride mentre è intento a farsi un selfie.Accanto a lui un gatto e una pianta. Titolo del murales, comparso nella notte a Via Dei Polacchi, non lontano da Piazza Venezia, è infatti "Ladel selfie". A luglio scorso, sempre nel centro di Roma, l'artista palermitano aveva ritratto Luigi di Maio e Matteoche si baciavano con dietro un cuore rosso, un murales che sigillava l'alleanza giallo-verde.

