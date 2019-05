New Amsterdam | puntata del 26 maggio | la dottoressa Stauton | nuova oncologa di Max

Blastingnews

(Di venerdì 24 maggio 2019) Continua l'appuntamento con la fiction 'New' che sta ottenendo un discreto successo per ciò che riguarda il livello degli ascolti. Si tratta della quartacon la serie tv che fa ritorno in prima serata su Canale 5 e mancano tredici episodi, in contemporanea con gli Stati Uniti, per arrivare al termine della prima stagione. Gli elementi innovativi presenti all'interno del prodotto televisivo hanno permesso alla fiction di ottenere la conferma in anticipo per ciò che riguarda la conferma della seconda stagione. Il giornale americano 'Nbc' ha comunicato questa notizia lo scorso mese di febbraio. Nella precedenteabbiamo assistito alla bufera di neve che ha colpito la città di New York ma, dopo ciò, si è riusciti a tornare alla normalità. Max non si perde d'animo e prosegue per combattere il tumore, sottoponendosi ad una serie di terapie. L'uomo deve fare i conti ...

franwless : @bievbz94 Amsterdam perché ci sono stata 5 giorni con mio papà a Natale ed è bellissima oppure a New York o magari… - ReteSport : Da New York a Sydney, fino alla stessa Boston, sono decine gli striscioni apparsi in giro per il mondo #AsRoma… - itshuntlover : Ho appena guardato l’episodio S01E15 di New Amsterdam (2...! #tvtime -